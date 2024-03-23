A Milli Takım Teknik Direkt&ouml;r&uuml; Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu. REAKSİYON İYİYDİ Zorluk derecesi y&uuml;ksek bir ma&ccedil;tı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon &ccedil;ok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı y&uuml;zde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı &ccedil;ok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum. SON PASLARDA SIKINTI &Ccedil;EKTİK İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı &ccedil;ektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. MA&Ccedil;IN HAKKI BU DEĞİLDİ Bizim i&ccedil;in &uuml;z&uuml;c&uuml; olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Ma&ccedil;ın hakkı bu değildi. ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ Rossi ye &ccedil;ok teşekk&uuml;r ediyorum. Macaristan da &ccedil;ok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak i&ccedil;in elimizden geleni yapacağız. İYİ BİR TEST OLDU &Ouml;ncelikle genel performanstan &ccedil;ok memnun olduğumu s&ouml;yleyebilirim. Macaristan ın son ma&ccedil;larına baktığınızda, &ccedil;ok az fırsat verdik onlara. &Ccedil;ok memnun olduğumu s&ouml;yleyebilirim, Galler ma&ccedil;ına nazaran &ccedil;ok daha iyi sahada duran bir takımımız vardı. Bizim i&ccedil;in iyi bir test oldu. &Ccedil;ok tempolu ge&ccedil;en bir ma&ccedil; oldu. K&Ouml;T&Uuml; BİR POZİSYON OLDU Ma&ccedil;ın &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; k&ouml;t&uuml; bir pozisyondan doğdu. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. &Ccedil;ok fazla gol de ka&ccedil;ırdık. Futbolda bazen b&ouml;yle şeyler olabiliyor. Ama &ouml;nemlisi o pozisyonları bulmak, sonrasında değerlendirmek gerekiyor tabii HAKAN &Ccedil;ALHANOĞLU YORUMU Hakan ın &ccedil;ok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunu ne zaman hızlandırması ne zaman yavaşlatması gerektiğini biliyor. Ma&ccedil;ı kendisi direkt y&ouml;netebildiğini herkese g&ouml;sterdi. Bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse, bir şeyleri anlayamadığını s&ouml;yleyebilirim. Ger&ccedil;ekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz