Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor´u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor´da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibi sahasında ağırlayacak olan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bugün öğlen saatlerinde antrenmana çıktı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Montella, son maçın zorlu geçtiğini ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Montella, "Büyük bir takıma karşı maça çıkacağız. Kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Önemli silahlarımızla sahaya çıkacağız. İyi durumda olan Adana Demirspor´u daha ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

HÜCUM HATTINDA OYNAYANLARA ÖVGÜ

Takımın deplasman grafiğinin başarılı olduğunu ama bunu kendi sahalarına da yansıttıklarını kaydeden Montella, deplasman maçlarının bazen daha kolay geçebildiğini, çünkü takımların evlerinde daha fazla alan bırakarak oynayabildiklerini belirtti. Transferlerin faydalı olacağına inandığını fakat bugüne kadar eksiklere rağmen mücadele veren futbolcularının hakkını vermek gerektiğini anlatan Montella, "Özellikle forvet hattımızda oynayan futbolcularımıza son derece saygı duymak gerekir. Ligde gol istatistiklerine baktığımızda 3´üncü sıradayız. Çok güzel iş çıkardılar. Tabi yeni gelen takviyeleri de değerlendireceğiz" diye konuştu.

İtalyan teknik adam son olarak takımda sakat olan Fredrik Gulbrandsen dışında eksik olmadığını da sözlerine ekledi.