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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella, Trabzonspor kampını ziyaret etti - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, Trabzonspor kampını ziyaret etti

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, St. Gallen maçı öncesinde Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:36
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        Montella, Trabzonspor kampında!
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'u bugün İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçı öncesinde kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendisiyle takımın son durumu, Türk futbolu ve milli takımı ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişi yaptı ve deplasmanda oynanacak müsabakada Trabzonspor'a başarılar diledi.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu akşam oynanacak St. Gallen - Trabzonspor karşılaşmasını St. Gallen Arena'da izleyecek.

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