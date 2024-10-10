Vincenzo Montella: Yarın istediğimiz sonucu alacağız

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Samsun’a geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nu gezen oyuncular ve teknik heyet zemini inceledi. İncelemelerin ardından Vincenzo Montella basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

Çok önemli 2 maça çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Vincenzo Montella, “Bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyon olarak futbolcuların hazırlığı. Avrupa Şampiyonası biter bitmez maçların olması tabi ki de tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz. Ama ona rağmen çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. Sonuçlarımız ilk iki maçta çok iyiydi. Bu 2 maçı da iyi sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz” dedi.

Yıldız oyuncu Arda Güler'in kariyeri hakkındaki görüşlerinden de bahseden Montella, "Arda'nın geleceğiyle alakalı biz karar veremeyiz. Ne biz, ne siz, ne de Arda. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki de futbolcularımızın genel olarak daha çok oynamasını dilerim. Ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde bulunmak demek. Sezon başında da uzun süren bir sakatlık süreci oldu. Ona rağmen de geçen sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden orada baktığınızda çok da baskıların hissedildiği, yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? Hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor” diye konuştu.

"ÇOK KALABALIK BİR FUTBOLCU HAVUZUMUZ VAR"

Stoper mevkiisinde sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediklerinin altını çizen Vincenzo Montella, “Stoper konusunda herhangi bir şekilde bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı çünkü çok kalabalık bir futbolcu havuzumuz var. Bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu işte Çağlar gibi işte Ozan gibi ama Cenk'i de takip ediyoruz ve daha genç profiller de var, o yüzden bu konuda herhangi bir endişe duymuyorum. Bu yıl herkesin çok fazla oynandığı yönünde görüşü var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. Kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda ve iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda böyle rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli bir şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden o fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bazı kulüplerde de çok böyle geniş kadrolar olmuyor. O yüzden hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlaması çok önemli. 3 haftada 7 maç oynanmış. Yani tabii ki de rakamlara baktığınızda biraz fazla gibi gözükse de dediğim gibi daha çok zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Önemli olan zihinsel yorgunluğu geliştirebilmek ve tabii ki de en yüksek seviyelerde oynadığınızda da deneyimleriniz artıyor ve deneyimleriniz arttıkça bu zihinsel yorgunluklar da tabii ki de daha az oluyor. Yarın 21.45'te bir maç oynayacağız ve akabinde 3 gün sonrasında bir maçımız daha var ama 7 saatlik bir uçak yolculuğu da var ve baktığınızda tabii ki de bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü yorgunluklar fiziksel ve zihinsel daha çok artıyor" şeklinde konuştu.

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🗣️ @ogzhngenc: Milli takım hocası olarak bu yoğun takvim hakkında neler düşünüyor? Eylül ve Ekim ayı arasındaki takımlar arasında bir yorgunluk gözlemledi mi?



🎙️ Vincenzo Montella: Biraz böyle tuzak bir soru oldu. (😅) Herkesin futbolcuların yorulduğuna dair bir ortak fikri var.… pic.twitter.com/OyBNLaOrsK — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2024

"KARADAĞ İYİ BİR TAKIM"

Grubun ilk 2 maçında Karadağ’ın aldığı sonuçlara aldanılmaması gerektiğinin altını çizen Montalla, "Her maç farklı özellikler barındıran farklı futbolculara da ihtiyacımız olur. Çünkü farklı stratejilerle oynanan maçlardır. Ben şuna inanıyorum, modern futbolda denge çok önemlidir her iki bölümde de. Oyunun her iki bölümünde. Önemli olan şunu da bilmemiz gerekiyor, Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk 2 maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı ama iyi bir takımları var. İlk maçta duran toplardan 2 gol yediler. Çok fazla da pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler'e karşı da hemen maçın başında geriye düştükten sonra da birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi ve tehlikeli olduklarını gösterdiler. Sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Tabii ki de tehlikeli bir rakip. Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimizi. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.