Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü yakınında süren AMATEM inşaatında çalışan bir grup işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek vinç üzerinde eylem yaptı.

Habertürk muhabiri Kaan Oktar'ın haberine göre merkez Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde 1 Ocak 2018 tarihinde inşaatına başlanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) çalışan bir grup işçi, bir süredir çalışma ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat vincinin üzerine çıkarak eylem başlattı. İnşaat alanının yakınında bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



ŞİRKET YETKİLİSİ GELİNCE İNDİLER

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekibi gelirken vinç üzerinde eylem yapan 4 işçi kendilerini ikna etmek isteyenlere alacaklarını alamadıkları için eylem yaptıklarını söyledi. Bu arada itfaiye ekipleri vincin altında hava yastığını hazırladı. Polisin çabaları sonucu ustabaşı olduğu öğrenilen bir işçi taleplerini aktarmak için vinçten indi. İşçinin talepleri şirket yetkililerine aktarıldı. Şirket yetkilisinin gelmesiyle tüm işçiler inşaat vincinden indirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü.



3 İHALE DAHA ALMIŞ

Öte yandan 17 milyon 441 bin 19 liraya ihaleyi alan yüklenici firmanın Sakarya'da devam eden 3 projesinin daha bulunduğu belirtildi. AMATEM ve CEMATEM Toyota Acil Yardım Hastanesi onarımı ve ek hizmet binası yapımı ihalesi ile 25 yataklı Pamukova Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesini kazanan firmanın sadece Sakarya'da toplamda 40 milyon liralık ihale aldığı iddia edildi.