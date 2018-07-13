Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü yakınında süren AMATEM inşaatında çalışan bir grup işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek vinç üzerinde eylem yaptı.
Habertürk muhabiri Kaan Oktar'ın haberine göre merkez Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde 1 Ocak 2018 tarihinde inşaatına başlanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) çalışan bir grup işçi, bir süredir çalışma ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat vincinin üzerine çıkarak eylem başlattı. İnşaat alanının yakınında bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
ŞİRKET YETKİLİSİ GELİNCE İNDİLER
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekibi gelirken vinç üzerinde eylem yapan 4 işçi kendilerini ikna etmek isteyenlere alacaklarını alamadıkları için eylem yaptıklarını söyledi. Bu arada itfaiye ekipleri vincin altında hava yastığını hazırladı. Polisin çabaları sonucu ustabaşı olduğu öğrenilen bir işçi taleplerini aktarmak için vinçten indi. İşçinin talepleri şirket yetkililerine aktarıldı. Şirket yetkilisinin gelmesiyle tüm işçiler inşaat vincinden indirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü.
3 İHALE DAHA ALMIŞ
Öte yandan 17 milyon 441 bin 19 liraya ihaleyi alan yüklenici firmanın Sakarya'da devam eden 3 projesinin daha bulunduğu belirtildi. AMATEM ve CEMATEM Toyota Acil Yardım Hastanesi onarımı ve ek hizmet binası yapımı ihalesi ile 25 yataklı Pamukova Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesini kazanan firmanın sadece Sakarya'da toplamda 40 milyon liralık ihale aldığı iddia edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.