Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de vinçten düşen işçi öldü
Kırıkkale'de feci bir kaza meydana geldi. Bir fabrikada yaşanan olayda vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi
Giriş: 05.02.2024 - 09:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:21
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
A.G. (37), Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki bir fabrikada vinç tamir ettiği esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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