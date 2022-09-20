VİOP'ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Takasbank, vadeli işlem piyasasındaki bankaların risk parametrelerinde güncellemeye karar verdi.

Takasbank'tan bankalar ve aracı kurumlara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda vadeli işlem ve opsiyon piyasasında Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'de dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellendiği belirtildi.

Yazıya göre 21 Eylül günü gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametreleri şöyle sıralandı.

Fiyat değişim aralığı

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri:

Kontratlar Fiyat değişim aralığı (TL) AKBNK 115 GARAN 205 HALKB 90 ISGYO 200 ISCTR 85 SKBNK 40 TSKB 45 VAKBN 95 YKBNK 70

Vadeler arası yayılma pozisyonu riski

Vadeli işlem sözleşmeleri: