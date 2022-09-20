VİOP'ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Takasbank, vadeli işlem piyasasındaki bankaların risk parametrelerinde güncellemeye karar verdi.
Takasbank'tan bankalar ve aracı kurumlara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda vadeli işlem ve opsiyon piyasasında Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'de dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellendiği belirtildi.
Yazıya göre 21 Eylül günü gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametreleri şöyle sıralandı.
Fiyat değişim aralığı
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri:
|Kontratlar
|Fiyat değişim aralığı (TL)
|AKBNK
|115
|GARAN
|205
|HALKB
|90
|ISGYO
|200
|ISCTR
|85
|SKBNK
|40
|TSKB
|45
|VAKBN
|95
|YKBNK
|70
Vadeler arası yayılma pozisyonu riski
Vadeli işlem sözleşmeleri:
|Kontratlar
|Vadeler arası yayılma pozisyonu riski (TL)
|AKBNK
|115
|GARAN
|205
|HALKB
|90
|ISGYO
|200
|ISCTR
|85
|SKBNK
|40
|TSKB
|45
|VAKBN
|95
|YKBNK
|70
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