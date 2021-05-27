VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.538,25, en düşük 1.533,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.534,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, önceki günkü sert düşüşün önemli bir kısmını telafi eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 1.535,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında yatay bir seyir izledi.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.475 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.