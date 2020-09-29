VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.258,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 1.254,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında, 1.253,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.285 puanın direnç, 1.240 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.