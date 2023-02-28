VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.799,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,7 üzerinde 5.773,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.797,00 puana çıktı.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün şubat vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.630 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor.