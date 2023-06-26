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Haberler Borsa VİOPta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1 artışla 6.307,50 puandan başladı

VİOPta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
AA

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 6.307,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3 üzerinde 6.248,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 6.247,00 puana geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLERE NEGATİF HAREKET

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini söyledi.

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

MENKUL KIYMET TESİSİ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.400 ve 6.500 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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