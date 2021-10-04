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Haberler Gündem Trafik Virajda takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
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Batman’da virajı alamayan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Virajda takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
Virajda takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
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İHA

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Gercüş ilçesi istikametinden Becirman Seyit Bilal Türbesi'ne doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uluş köyü yakınlarında virajı alamayınca takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri personeli tarafından araçtan çıkartılan yaralıların 6'sı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 84 yaşındaki A.Z., Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Z., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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