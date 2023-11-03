Viral olan çocuk kaçırma deneyi ebeveynlere çarpıcı bir uyarı yapıyor
Bir Youtube içerik üreticisi, ebeveynlerle iş birliği yaparak çocukları kaçırdığı bir sosyal deney gerçekleştirdi. Videoda, farklı yaşlarda olan çocukların bir yabancıya kolaylıkla güvendiği görüldü.
Bir Youtube içerik üreticisi olan Joey Salad'ın dört yıl önce çektiği bir sosyal deney videosu yeniden gündeme geldi ve ebeveynlere düşünecek çok şey verdi.
Joey, çocuklara yabancılarla iletişim konusunda eğitim verilmediğinde olabilecek acı sonuçları gösteren bir deney gerçekleştirdi. Ebeveynlerden izin alarak çekilen videoda, Joey çocuklara 'onları kaçırmak üzere gelen bir adammış' gibi yaklaşıyor.
Sosyal deneyin ilk aşaması bir parkta başlıyor. Bir erkek çocuğu, babasının gözetiminde oynarken baba kısa bir süreliğine dikkatini telefonuna veriyor. Bu sırada anne ile kenarda bekleyen Joey devreye giriyor ve çocuğa şeker teklif ederek çocuğu kaçırıyor.
İkinci senaryoda ise evinin bahçesinde oynayan üç çocuğu arabayla gezdirmeyi teklif ediyor ve trajik bir şekilde yine başarılı oluyor.
Şu ana kadar videoda yer alan çocukların yaşları ortalama 5 ila 8 arasında ama Joey bu kez de daha büyük bir yaş grubuna geçiyor; çocuklar tahminen 10'lu yaşlarda ama yine de Joey'in teklifini tereddüt etmeden kabul ederek, arabasına biniyorlar.
Başka bir kurguda, Joey dondurma arabasında görevli oluyor ve dondurma almak için gelen çeşitli yaşlardaki çocuklara, içeride daha güzel bir dondurma olduğunu söyleyerek çocukları arabanın içinde davet ediyor. Çocuklardan yalnızca ikisi dışında kalanlar hiç duraksamadan arabaya binmeyi kabul ediyor.
Videoda ebeveynlerin her seferinde çocuklarının bu kadar hızlı bir yabancıya güvenmesi karşısında dehşete düştüğü görülüyor. Bu basit sosyal deney, çocuk eğitiminin ne kadar önemli olduğu vurucu bir şekilde anlatıyor.