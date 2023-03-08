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Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

Kendi kültürümüzde akıtma ya da cızlama olarak bildiğimiz hamur işlerine benzeyen pancake damak zevkimize fazlasıyla uyuyor. İsteyen balla, isteyen reçelle, isteyen çikolata ile yemeyi tercih ediyor ve yediden yetmişe yiyen herkes bayılıyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada gördüğümüz pofuduk Japon pancake’i dikkat çekiyor. İşte tarifi…

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  • Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

    Sosyal medya platformlarında sık sık karşımıza çıkan ve pofuduk görüntüsüyle dikkatleri çeken Japon pancake tarifi, en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Aslında yapımı oldukça kolay olan bu tombik pancake tarifini sizler için derledik.
  • Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

    JAPON PANCAKE MALZEMELERİ

    2 adet yumurta

    1,5 - 2 su bardağı un

    5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    1 su bardağı ılık süt

    1 paket kabartma tozu

    1 yemek kaşığı şeker
  • Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

    POFUDUK PANCAKE NASIL YAPILIR?

    Yumurtanın beyazlarını ve sarılarını ayırın.

    Sarıların üzerine süt, eritilmiş tereyağı, toz şekeri alın ve karıştırın.

    Beyazlarını ise iki katına gelene kadar çırpın.

    Yumurta sarılarının olduğu kabın içine unu ve kabartma tozunu alın, çırpın.

    Çırptığınız yumurta beyazlarını yavaş yavaş karışım içerisine ekleyin ve spatula ila söndürmeden yedirin.

    Yağlanmış bir tava içerisine pancake harcını istediğiniz kalınlıkta yayın ve kısık ateşte pişirin.

    Üzerinde kabarcıklar oluşunca diğer tarafını pişirin. İki tarafı kızarınca ocaktan alın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun!
  • Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

    *Bu pancake yapımının en önemli püf noktası yumurtanın sarısı ve beyazını ayırmaktır.

    *Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırılmalıdır.

    *Mikser yerine manuel çırpıcı tercih etmelisiniz.

    *Hamuru çok bekletmeden pişirmelisiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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