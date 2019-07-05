Havalimanı'na acil iniş yaptı.Virgin Atlantic Havayolları'na ait 138 uçuş numaralı yolcu uçağının birinci sınıf kabininde yangın çıktı.
Boston Havalimanı'na acil iniş gerçekleştiren uçaktaki 217 yolcu başarılı bir şekilde tahliye edildi. Massachusetts Emniyetince yapılan açıklamada hiçbir yolcunun zarar görmediği bildirildi. Polis, yangının uçağın elektrik sistemlerinde gerçekleşen bir arıza nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.
Virgin Atlantic Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın incelemeye alındığı kaydedildi.
YORUMLAR