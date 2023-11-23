Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya deplasmanında Virtus Bologna'ya konuk olacak. Ligde son 3 maçını kaybeden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak kötü gidişatına son vermek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak için sahaya çıkacak. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili bilgiler...
Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı için beklenen tarih geldi çattı. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...
VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard