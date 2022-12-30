Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY Euroleague'de günün en dikkat çeken mücadelesinde sarı lacivertli temsilcimiz, İtalya'da galibiyet arayacak. İşte, zorlu karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili detaylar...