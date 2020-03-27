Virüsle ilgili asılsız bilgilerle bozulan uyku düzenini sağlama önerileri - ESKİŞEHİR

AA

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde de görevli olan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda görülen ve "pandemi" olarak nitelendirilen Kovid-19 salgınının insanların hem genel sağlıklarında hem de gündelik yaşamlarından ciddi değişiklikler ortaya çıkarttığını kaydetti.

Söz konusu değişikliklerin insanların kaygılandırdığını ifade eden Fidan, "Bu kaygı da insanın yaşam düzeninin bozuyor. Düzenin bozulmasından uyku da olumsuz etkileniyor." dedi.Aşırı kaygılı kişilerin 3'te 2'sinde uyku bozukluğu meydana geldiğini aktaran Fidan, uyku bozukluğu olanların yarısında da kaygı görüldüğünü dile getirdi.

Doç. Dr. Fidan, "Koronavirüs, kaygılanan insanların uyku düzenini bozdu. Bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlayacak en önemli unsurlarından biri de sağlıklı ve düzenli uykudur. Bu uyku düzeni olmadığında da bağışıklık sistemi bozuluyor." ifadelerini kullandı.

- "Asılsız ve yanlış bilgiler bilinçaltına yerleşiyor"

Fidan, kaygının en önemli nedenlerinden birinin, son dönemde asılsız bilgilerden kaynaklanan yanlış haberler olduğunu belirtti.

Asılsız ve yanlış bilgilerin kişilerin bilinçaltına yerleştiğini anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Son dönemde koronavirüsle ilgili sosyal medyada dolanan gerek dışı bilgiler ve haberler uyku düzenini bozuyor. Bu durumda güvenilir haber kaynaklarını takip edip doğru bilgiyi almak gerekiyor. Oradan gelecek uyarılara yönelik hareket tarzı benimsenmelidir. Uyku düzeninin tekrar sağlıklı hale gelebilmesi için uykudan hemen önce evde yarım saatlik egzersiz yapılmalıdır. Böylece endorfin hormonu aktive edilecektir. Bu da kişinin hem kaygısı azaltır hem de uyku düzenini sağlar. Kişiler uyumadan önce güzel bir kitap okumalı ya da ılık bir duş almalıdır. Bunlar da uykuya geçiş düzenini sağlayıp uykunun devam ettirilmesini kolaylaştırır."