HABERTURK.COM

Ödeme kuruluşu Visa, dev bir satın almaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Plaid isimli fintech (finansal teknolojiler) 5.3 milyar dolar karşılığında Visa bünyesine girdi.

Fintech şirketlerini müşterilerinin banka hesapları ile ilişkilendiren Plain'in merkezi Silikon Vadisi'nde bulunuyor.

Daha önce Mary Meeker, Andreessen Horowitz ve Goldman Sachs'ten yatırım alan şirketin değerlemesinin ise Visa'nın satın alımından önce 2.65 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Plain, Visa'nın ilk fintech yatırımı değil. Şirket 2017 yılında da İsveç merkezli Klarna'dan azınlık hissesi almıştı.

Gelişme hakkında konuşan Visa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Al Kelly, "Bu satın alma, alıcı ve satıcıları güvenli bir biçimde dijital finansal servisler üzerinden tüketiciler ile buluşturma misyonumuzun parçası" dedi.

Bundan bir yıl önce, Plaid'in rakibi Quovo'yu 200 milyon dolar karşılığında satın aldığı bildiriliyor.