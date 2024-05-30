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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Visa ve Mastercard, 197,5 milyon dolar ödeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Visa ve Mastercard, 197,5 milyon dolar ödeyecek

        Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolara uzlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 01:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 01:04
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        Visa ve Mastercard, 197,5 milyon dolar ödeyecek
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        Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşmasına göre, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

        Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

        Davacılar, Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine neden olduğu iddiasıyla tazminat talep etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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