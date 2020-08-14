Vişneli köfte nasıl yapılır? Vişneli köfte tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz vişneli köfte tarifi
VİŞNELİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ
400 gr dana döş kıyma
1 adet soğan rendesi
1 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
Tuz
Kimyon
Karabiber
Maydanoz
Sos İçin ;
1 su bardağı vişne
VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köfte malzemelerini karıştırın ve buzdolabında 25 - 30 dakika dinlendirin. Köfte harcını misket köfte yapın ve az yağda kızartın. Vişneleri rondodan geçirin ve köftelerin üstüne dökün ve 15 dakika fırında pişirin. Yemeğiniz servis için hazır. Afiyet olsun...
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