Vişneli köfte nasıl yapılır? Vişneli köfte tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz vişneli köfte tarifi

VİŞNELİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

400 gr dana döş kıyma

1 adet soğan rendesi

1 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz

Kimyon

Karabiber

Maydanoz

Sos İçin ;

1 su bardağı vişne

VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte malzemelerini karıştırın ve buzdolabında 25 - 30 dakika dinlendirin. Köfte harcını misket köfte yapın ve az yağda kızartın. Vişneleri rondodan geçirin ve köftelerin üstüne dökün ve 15 dakika fırında pişirin. Yemeğiniz servis için hazır. Afiyet olsun...