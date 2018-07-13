Vitebsk - Neman Grodno maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vitebsk, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Neman Grodno takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:45. Maç öncesi Vitebsk 31 puanla 2. sırada, Neman Grodno 25 puanla 7. sırada bulunuyor. Vitebsk son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Neman Grodno son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 186 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitebsk kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Neman Grodno sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Vitebsk son hafta oynanan Dinamo Minsk maçında 1-4 yenildi.

Neman Grodno ise Shakhtyer Soligorsk karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vitebsk, 12 gol attı ve 2 gol yedi.

Neman Grodno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Neman Grodno, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.