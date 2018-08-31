Vitebsk - Vigvam Smolevichy karşılaşma önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vitebsk, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Vigvam Smolevichy takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 38 puanlı Vitebsk 2. sırada bulunuyor, Vigvam Smolevichy 18 puana sahip ve 10. sırada. Vitebsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitebsk kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Vigvam Smolevichy sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Vitebsk son haftadaki Granit Mikashevichi müsabasında 2-0 yenildi.

Vigvam Smolevichy, Gorodeya karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vitebsk, 19 gol attı ve 3 gol yedi.

Vigvam Smolevichy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Vigvam Smolevichy, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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