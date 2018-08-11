Vitesse - Groningen maçı ne zaman?

Vitesse ve Groningen, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Ev sahibi Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Groningen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 631 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitesse kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Groningen sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.
Vitesse önceki hafta Willem II mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
Groningen ise PSV Eindhoven maçında 0-0 berabere kaldı.
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