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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vitor Pereira adım adım sona...

Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Flamengo, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fluminense'ye 4-1 mağlup oldu ve Rio de Janeiro eyaletini şampiyonluğunu kaybetti. Maçın ardından Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı taraftarlar istifaya çağırdı.

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  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Vitor Pereira'nın ekibi Flamengo, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fernanod Diniz'in ekibi Fluminense'ye konuk oldu
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Maracana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fluminense 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Marcelo, 34 ve 56. dakikalarda German Cano ve 65. dakikada Alexsander'dan geldi. Deplasman ekibi Flamengo'nun tek golü ise 90+9'da Ayrton Lucas'tan geldi.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Bu sonuçla birlikte Fluminense, Carioca 1 Şampiyonası'nda zafere uzanarak, Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'ya maç esnasında tepki gösterdi ve istifaya davet etti.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. 
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetmiş oldu.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Flamengo'nun kötü gidişatından sonra taraftarlar da Vitor Pereira'nın gönderilmesini ve görev yaptığı dönemde kulübe biri Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Flamengolu taraftarlar da tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki göstermeye başladı. Taraftarlar "Gönderin Vitor'u, alın Jesus'u" dedi.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Daha önce Brezilya basınında yer alan habere göre; taraftarlar 68 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Kariyerinin en başarılı dönemlerinden biri Flamengo'da geçiren Jesus, Brezilya ekibi ile 2019-2020'de Libertadores Kupası, Brezilya Ligi, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'da şampiyonluk sevinci yaşadı. 
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    68 yaşındaki Jesus, 2019-2020 arasında Flamengo'da görev yapmıştı.
  • Vitor Pereira adım adım sona...

    Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.

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