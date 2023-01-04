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Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan, şu anda ise Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya'da flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da yaptığı bir açıklamada vatandaşı Jorge Jesus hakkında da flaş ifadeler kullandı.
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağlayan tecrübeli teknik adam, kendisini Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktör olarak gösteren Jesus için şunları söyledi: 
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı.
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Onunla iki yıl boyunca birçok kez karşı karşıya geldik. Ben Porto'yu, o Benfica'yı çalıştırıyordu. 
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Hep diken üstündeydik, çelişkili bir ilişkimiz vardı. Bazen saldırgan tavırlarda bulunabiliyoruz ama üzerimizde baskı o kadar büyük olduğu için bunu yapıyoruz.
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Saha dışında ise farklı insanlarız. İki şampiyonluğu kazandıktan sonra, Jorge Jesus'la iyi bir ilişki yakaladık. Bu dostluk, değer verdiğim bir şey."
  • Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"

    Pereira, Jesus'un kendisi için sarf ettiği, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli hoca" sözlerinin ise göreceli bir şey olduğunu söyledi. 

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