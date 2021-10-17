Vitor Pereira: "Hakemin verdiği karar sonrası maç bitti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın sözleri şöyle:

"Maç 11'e 11 iken üstün taraf bizdik. Trabzonspor'a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bundan sonra yapmamız gereken liderliği geri almak.

Ali Şansalan'a saygısızca bir şey yapmadım.

Maç yeniden başlasa yine aynı şekilde çıkardım. Taraftarlarımıza şunu söylüyorum, savaşmaya devam edeceğiz, bu kaybı telafi edeceğiz."