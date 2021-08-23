Vitor Pereira: Takımımın mücadelesinden dolayı çok gururluyum

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerken teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Takımımızda muazzam bir iş birliği var. Takımımızda, kulübümüzde gerçekten çok güzel bir ruh var. Bu takımdaki oyuncuların hepsi önemli olduklarını biliyorlar. Yedek kaldıkları zaman dinlenmeleri gerektiğini ama oyuna girdikleri zaman da takıma yardım için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar, bütün oyucular. Bugünkü maç kolay değildi. Bir takım değişiklikler yapmamız gerekti. Takımımızın ortaya koymuş olduğu mücadeleden dolayı gerçekten çok gururluyum" dedi.

GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

Gol sevinciyle ilgili soruyu yanıtlayan Pereira, “Golü bulana kadar saha içinde çok çalıştık. Son dakikada da gelse gol biz galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu. Gol son dakikalarda gol gelince sevincim biraz duygusal oldu. Oyuncularım, sahada göstermiş olduğu mücadele ile bunu hak ettiler. Taraftarlarımız harikaydı. Çok mutlu oldum. Bu statta çalışmak benim için çok büyülü. Teknik ekip, kulüp ve futbolcular adına onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar da takım çok önemli parçası” ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le ilgili görüşleri istenen Portekizli çalıştırıcı "Önceki röportajlarımda da söylediğim gibi onlar genç ama oynamalarının sebebi genç olmaları değil, kaliteli ve karakterli olmaları ve hazır olmaları. Ben oyuncunun hazır olduğunu hissediyorsam, muhakkak süre veriyorum. Onların da sorumluluğun bilincinde olup, kalitelerini ortaya koyması gerekiyor. Takımımızın da gençlere her zaman destek olması ve onların gelişebileceği ortamı yaratması gerekiyor” diye konuştu.