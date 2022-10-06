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Haberler Futbol Dünya Futbolu Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Wolverhampton istiyor - Premier Lig Transfer Haberleri
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Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Wolverhampton istiyor

Fenerbahçe'yle yolları ayrıldıktan sonra Brezilya'ya giden ve Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öne sürüldü

Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Wolverhampton istiyor - Premier Lig Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon görevine son verildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adam ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi.

Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.

Daha önce de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir başka Premier Lig temsilcisi Everton ile görüşen Pereira'nın, kısa bir süre önce Bruno Lage ile yollarını ayıran Wolverhamtpon'un başına geçebileceği ifade edildi.

İngiliz ekibinde Brezilyalı-Portekizli futbolcu sayısının 10 olduğu ve Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda bu durumun işini kolaylaştıracağı vurgulandı.

Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yolları ayrılan Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.

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