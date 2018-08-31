Vitoria - America Mineiro sahaya çıkıyor

Vitoria ve America Mineiro, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Vitoria 22 puanla 16. sırada, America Mineiro 26 puanla 9. sırada bulunuyor. Vitoria son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. America Mineiro, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 540 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, America Mineiro galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Vitoria son hafta oynanan Palmeiras maçında 1-2 yenildi.

America Mineiro ise Santos maçında 1-0 yenildi.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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