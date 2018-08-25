Vitoria - Atletico Mineiro maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Vitoria ile Atletico Mineiro, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Vitoria 19 puanla 17. sırada, Atletico Mineiro 34 puanla 6. sırada bulunuyor. Vitoria son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 708 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Mineiro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vitoria son hafta oynanan Flamengo maçında 1-2 yenildi.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 11 gol attı, 12 gol yedi.

Atletico Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Mineiro, 17 gol atarken 16 gol yedi.

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