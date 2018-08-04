Vitoria - Cruzeiro sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Vitoria ile Cruzeiro, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Vitoria 18 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Cruzeiro 24 puanda ve 8. sırada. Vitoria son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 568 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Cruzeiro galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Vitoria önceki hafta Flamengo mücadelesinde 1-2 yenildi.

Cruzeiro ise Botafogo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 3 gol atarken 7 gol yedi.

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