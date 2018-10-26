Vitoria Guimaraes - Braga rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Vitoria Guimaraes ile Braga, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:15. Vitoria Guimaraes 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Braga 17 puanda ve 2. sırada. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Braga, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 213 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Guimaraes galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Braga galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Vitoria Guimaraes son hafta oynanan Porto maçında 0-1 yenildi.

Braga ise Rio Ave karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Vitoria Guimaraes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vitoria Guimaraes, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Braga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Braga, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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