Vitoria - Palmeiras rakamlar

Vitoria ve Palmeiras, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Vitoria 19 puanla 16. sırada, Palmeiras 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Palmeiras son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 688 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Vitoria son hafta oynanan Flamengo maçında 1-2 yenildi.

Palmeiras, Atletico Paranaense karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Vitoria, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

Palmeiras, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palmeiras, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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