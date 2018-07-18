Vitoria - Parana maçı rakamları

Vitoria ve Parana, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Vitoria 12 puanla 16. sırada, Parana 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Vitoria son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Parana, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Parana sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Vitoria önceki hafta Parana mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Parana, Vitoria karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Vitoria, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

Parana, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parana 2 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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