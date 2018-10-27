Vitoria - Sao Paulo düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vitoria, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Sao Paulo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. 33 puanlı Vitoria 17. sırada bulunuyor, Sao Paulo 53 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sao Paulo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Sao Paulo sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Vitoria son haftadaki Flamengo müsabasında 1-2 yenildi.

Sao Paulo, Bahia karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 19 gol attı, 19 gol yedi.

Sao Paulo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sao Paulo, 19 gol atarken 17 gol yedi.

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