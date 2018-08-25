Vitoria Setubal - Nacional Madeira maçı istatistikleri

Vitoria Setubal ve Nacional Madeira, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Ev sahibi Vitoria Setubal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Nacional Madeira, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 584 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Setubal galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Nacional Madeira galibiyet oranı 3.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Vitoria Setubal son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 1-2 kazandı.

Nacional Madeira ise Vitoria Setubal maçında 1-2 yenildi.

Vitoria Setubal, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Nacional Madeira, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Madeira 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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