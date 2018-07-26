Vitoria - Sport Recife maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vitoria, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Sport Recife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Vitoria 15 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Sport Recife 19 puanda ve 10. sırada. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 677 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.70, Sport Recife galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Vitoria son haftadaki Flamengo müsabasında 1-2 yenildi.

Sport Recife ise Corinthians karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Vitoria, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 8 gol yedi.

Sport Recife ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Recife, 7 gol atarken 12 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ