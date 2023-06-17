ANNESİNİN MUMYALATTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Ayrıca bir başka söylentiye göre evlenmek istediği kişiyi annesinin onaylamaması üzere intihar ederek hayatına son vermesidir. Bölge halkı vitrin mankenin Esparza'nın kızının mumyalanmış cesedi olduğunu düşünüyor.

Mankenin genç kızın ölümünden kısa süre sonra vitrinde sergilenmesi ve sadece bir vitrin mankeni olmadığına dair şüpheleri güçlendirdi. Elbette, Esparza bu iddiaları reddetti. Ancak, La Pascualita'nın sadece bir manken olduğuna inanmak oldukça zordu.