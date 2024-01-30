Viyana'dan doğan lezzet! 30 Ocak Kruvasan gününde çikolatalı, sade, marmelatlı kruvasan tarifleri!

Yılda bir kez gelen ve birçok ülkede kutlanan Kruvasan Günü, bu lezzeti yakından tanıma fırsatı sunuyor. Çikolatalı, sade ve marmelatlı seçenekleriyle kruvasanlar, evimizde denemek için harika bir motivasyon kaynağı. Aslında Fransa denilince akla gelen fakat çıkış noktası Viyana olan kruvasanı yakından tanıyalım!

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KRUVASAN GÜNÜ NEDİR?

30 Ocak, başta ABD olmak üzere, pek çok ülkede her yıl Kruvasan Günü olarak kutlanıyor. Fransız mutfağıyla birlikte anılan ama Avusturya’da doğan kruvasan, adını hilal (crescent) şeklinde olmasından alıyor. Zamanla Fransa’ya gelen kruvasan kraliçe Marie Antoinette’in en sevdiği yiyeceklerden biri haline geldi ve Fransız fırıncılar tarafından reçetesi geliştirildi.