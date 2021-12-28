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Haberler Dünya Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydedildi
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İran medyası, Viyana’daki müzakerelerde Tahran yönetiminin bazı taleplerinin kabul edildiğini iddia etti

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde İran'ın, anlaşmaya varılması halinde yaptırımların kaldırılacağına dair garanti ve doğrulama taleplerinin ABD ve nükleer anlaşmanın taraflarınca kabul edildiği öne sürüldü. Avrupalı müzakereciler de bazı konularla ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydedildi
Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydedildi
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HABERTURK.COM / AA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı "Nournews"e göre, Tahran'ın nükleer görüşmelerdeki şartlarından bir kısmı müzakerelerdeki taraflarca kabul edildi.

Haberde, "İran'ın Viyana müzakerelerindeki iki önemli talebi olan 'doğrulama' ve 'güvence' talepleri, ABD dahil tüm taraflarca kabul edildi. Şu anda mesele yalnızca bunların nasıl uygulanacağıyla ilgili. Herkes şu anda müzakerelerin akıbetinin ABD'nin sorumluluğunda olduğunu ve ABD'nin yaptırımlarla ilgili yaklaşımının müzakerelerin neticesini belirleyeceği konusunda hemfikir." ifadelerine yer verildi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve ABD yaptırımlarının gerçekten kaldırıldığını doğrulamak istiyor.

Taraflar şu anda 8 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

AVRUPALI MÜZAKERECİLERDEN AÇIKLAMA

Avrupalı müzakereciler bugün yaptığı açıklamada, 2015 İran Nükleer Anlaşması'nın taraflarının anlaşmayı kurtarmak için ayları değil haftaları olduğunu söyledi.

Görüşmelerin son turunda İran'ın taleplerini karşılamak için bazı teknik ilerlemelerin kaydedildiğini belirten müzakereciler, E3 ülkelerinin (İngiltere, Almanya, Fransa) görüşmelerin sonuçlanması için bir final tarihi belirlemediklerini ifade etti.

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