Vize başvurusu yaparken dikkat etmeniz gerekenlerin tam listesi!
Yurt dışı seyahatine çıkmak isteyenler sıklıkla vize başvurusunda bulunuyor ancak reddedilebiliyor. Vize başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar ve doğru adımlar başvurunuzu kolaylaştırabilir. İşte vize başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar.
Ülkeleri ziyaret etmek için yabancı uyruklu kişilere verilen vize, o ülkenin hükümetinden alınan bir izin belgesidir. Vize başvurusu, seyahat edilecek ülkenin Büyükelçilik Konsolosluğu bölümünden veya Başkonsolosluğu ya da konsolosluktan alınabilir.
VİZE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER NELER?
Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle vize sürecinde istenilen belgeler:
Pasaport: Geçerlilik süresi genellikle en az 6 aydan uzun olmalıdır. Ayrıca boş sayfa gereksinimleri de bulunabilir.
Vize başvuru formu: İlgili ülkenin konsolosluğundan veya büyükelçiğinden temin edilecek vize başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Form genellikle kişisel bilgiler, seyahat amacı, seyahat tarihleri ve konaklama detaylarında oluşur.
Biyometrik fotoğraf: Pasaport boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş bir fotoğraf talep edilir.
Seyahat sigortası: Bazı ülkeler, seyahat sigortası poliçesi talep edebilir. Bu poliçe, seyahat süresi boyunca acil tıbbi bakım, acil tahliye veya kayıp bagaj durumları için koruma sağlar.
Uçak bileti ve rezarvasyonlar: Bazı ülkeler, gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu veya seyahat planlarını talep edebilir.
Konaklama düzenlemeleri: Vize başvurusunda, konaklanacak otel rezervasyonu, davet mektubu veya konaklama düzenlemelerini gösteren belgeler talep edilebilir.
Finansal durumu gösteren belgeler: Başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılayabileceğini gösteren finansal belgeler talep edilir. Bu belgeler banka hesap özeti, işveren mektubu, maaş bordoları veya sponsorluk mektuplarını içerebilir.
VİZE BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR
- Vize başvurusunu daimi ikametgahınızın bulunduğu yerde yapmanız önemlidir.
Banka hesabı ve ekonomik durum: Vize alırken banka hesabınızda gösterilen para miktarı önemlidir. Her ülkenin farklı gereksinimleri vardır. Genellikle seyahat edeceğiniz ülkeye giriş yapabilmeniz için belirli bir ekonomik seviyede olmanız talep edilir.
Pasaportunuzun durumu ve geçerlilik süresi: Vize başvurusu sırasında pasaportunuz yıpranmış ve hasar görmüş ise bu aksi durum yaratabilir. Yine başvuru yapmadan önce pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmeyi unutmayın.
Doğru ve net cevaplar verin: Vize başvurusu sırasında yetkililerin sorularına doğru ve net cevaplar vermeniz önemlidir. Yalan veya eksik cevaplar reddedilmenize veya sorun yaşamanıza sebep olabilir.
Belgelerin doğruluğu ve eksiksizliği: Vize başvurusu için hazırladığınız belgeler yanlış olmamalıdır. Ayrıca eksik belgeler başvurunuzun gecikmesine veya reddedilmesine neden olabilir.
Gelir ve iş durumu: Başvuru sırasında aktif olarak çalışmıyorsanız ve yeterli gelire sahip değilseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı ülkeler, başvuruyu yapan kişinin potansiyel göçmen olma ihtimalinden dolayı başvurusunu reddedebiliyor.
Vize harç ve işlem ücreti: Ülkeler, vize harcının yanı sıra başvuru ve işlem ücretleri de talep edebilir. Seyahat edeceğiniz ülkenin konsolosluğundan veya elçiğinden önceden bilgi alabilirsiniz.
SCHENGEN VİZESİ NEDİR VE NASIL ALINIR?
Schengen vizesi, Schengen bölgesinde seyahat etmek isteyen kişilerin aldığı bir vizedir. Schengen bölgesinde 26 Avrupa ülkesi vardır; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein.
2020 yılını itibariyle Schengen vize başvurusu online olarak gerçekleştirilebiliyor. Güvenli yöntem Schengen vizesi başvurusu yapacağınız ülkenin resmi web sitesinden başvuru yapmaktır. Bununla beraber ülkenin temsilciliğine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.
SCHENGEN VİZESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?
- Başvuru formu
- Biyometrik fotoğraf
- Pasaport
- Uçak bileti rezervasyonu
- Otel rezervasyonu
- Yurt dışı seyahat sigortası
- Banka hesap bilgileri
- İkametgah
- Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokobisi
Ek olarak eğer çalışıyorsanız:
- İş veren mektubu
- İşe giriş bilgirgesi
- 4A hizmet dökümü
- Maaş bordrosu
- Faaliyet belgesi
- İmza sirküleri
- Vergi levhası
Vize başvurusu yapacak ancak çalışmayan kişiler masraflarını karşılayacak bir sponsor gösterebilir.
SCHENGEN VİZESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Schengen vizesi aldıktan sonra bu bölgeye üye olan diğer ülkelere de rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Ancak diğer ülkelere geçiş yapabiliyor olsanız bile ilk olarak vizeyi aldığınız ülkeye seyahat etmeniz gerek.
ABD VİZESİ NASIL ALINIR?
ABD belgesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek isteyen yabancı uyruklarının alması gereken resmi izin belgesidir. ABD'ye vize başvurusu yapmak için seyahat nedenini ve süresini önceden İstanbul ya da Ankara'daki konsolosluklara bildirmeniz gerekir.
- Uygun vize türünü belirleme: ABD'de farklı vize türleri bulunur, bu nedenle seyahat amacınıza uygun vize türünü belirlemeniz önemlidir. Örneğin, turistik seyahatlerde B-2 turist vizesi verilirken, çalışma amacıyla H-1B çalışma vizesi verilir.
DS-160 başvuru formunu doldurma: ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu web sitesinden DS-160 başvuru formu doldurulmalıdır.
Randevu alma: DS-160 formu doldurtuktan sonra ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu web sitesinden randevu alınır.
Gerekli belgelerin hazırlanması: ABD vizesi için;
- Amerika DS-160 başvuru formu
- Biyometrik fotoğraf
- Amerika göçmen olmayan vize talep dilekçesi
- Banka hesap cüzdanı
- Mesleki durumu belgeleyen evraklar
- Amerika seyahat rezervasyonları
İNGİLTERE VİZESİ NASIL ALINIR?
Bu vize kişinin seyahat amacına, süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı tiplerde verilir. En yaygın olan başvuru vize tipi ise C tipidir. C tipi vize, genellikle turistik seyahatler için kullanılır.
Vize türünü belirleyin: İngiltere'de farklı vize türleri bulunduğu için öncelikle vize türü belirlenmelidir.
Gerekli belgeler:
- Pasaport
- Varsa eski tarihli pasaportların asılları
- İngiltere vize başvuru formu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Seyahat sağlık sigortası poliçesi
- İngilizce vize talep dilekçesi
- Banka hesap cüzdanı
- SGK işe giriş belgesi
- Son 3 aya ait maaş bordrosu
- Görev belgesi ya da varsa meslek görev kaydı
- Güncel iş yeri faaliyet belgesi ya da ticaret sicil kaydı
- Konaklama ve uçuş bilgileri
- Varsa tapu ve kira geliri belgeleri ile araç ruhsatı ve kredi kartı ekstreleri
- Erkekler için askerlik durumunu gösteren İngilizce belge
- Varsa belediyeden alınan davetiye mektubu
- Vize sponsor dilekçesi (Aktif olarak çalışmayanlar ya da maddi durumu yetersiz olanlar için)
Başvuru yapmadan önce İngiltere hükümetinin resmi web sitesini ve ilgili konsolosluğun web sitesini dikkatlice inceleyin.
E- VİZE NEDİR?
E-Vize geleneksel vize başvurularından farklı olarak internet üzerinden elektronik form doldurularak yapılan ve başvuru sonucunda elektronik olarak verilen vize türüdür.
E-Vize için gereken belgeler ülkeye göre değişiklik gösterir. Örneğin, pasaport bilgileri, seyahat tarihleri, seyahat amacı ve bazen davet mektubu gibi belgeler talep edilebilir. Bu sebeple, E-Vize almak istediğiniz ülkenin resmi konsolosluk veya vize başvuru sayfalarını kontrol etmek önemlidir.
E-Vize başvuru talebi genellikle birkaç gün içerisinde değerlendirlir ve sonuç elektronik olarak bildirilir.
Kaynak: Turkishairlines, MFA.gov.tr