Vize sorunu TIR sürücülerini mağdur ediyor

Vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını belirten TIR sürücüleri, Schengen vizesi alımında sorun yaşandığını iddia etti.

İran'dan Bulgaristan'a yük taşıyan TIR şoförü Ali Tümer, "Vize verilmiyor. Bazı şirketlere de ret geliyor. Biz mağdur oluyoruz. Biz 750 Euro ile bin lira para veriyoruz. Yükümüz de bekliyor gidemiyoruz. Önümüzdeki Pazar bayram ailelerimize yetişmeye çalışıyoruz. Vize olsaydı şimdi evimizde olacaktık" dedi.

2 buçuk aydır vize için başvuru yaptıklarını ama bir sonuca varamadıklarını belirten TIR sürücüsü Kazım Er, "Ne bilgilendirme geldi ne bir şey. Ailelerimizden uzaktayız 5-6 gündür buralardayız. Bayrama yetişmek için acele ediyoruz. Yükleme yaptıktan sonra inşallah bayrama yetişeceğiz" diye konuştu.