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VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vize ücreti yüde 50 oranında artırıldı.

2023 yılında yetişkinler için 80 euro ve 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 Euro olan Schengen vize ücretinin iki katına çıkması bekleniyor.