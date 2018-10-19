4 | 12

Sinemaya birçok kez uyarlanan hikayenin yeni bir versiyonu olan "Bir Yıldız Doğuyor", kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan ünlü bir müzisyen ile büyük bir müzisyen olma hayalleri kuran genç bir kadın arasında filizlenen aşkı ve ikilinin değişen kariyerlerini konu ediniyor.