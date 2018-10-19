Sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girdi. Merakla beklenen Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı müzikal "Bir Yıldız Doğuyor" izleyici ile buluştu. Selcan Özgür ve Onur Ünlü'nün senaryosunu kaleme aldığı, "Sevgili Komşum" gerilim meraklılarını salonlara çekmeyi hedefliyor
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AYDA İLK İNSAN
Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Pablo Schreiber, Ciaran Hinds, Jason Clarke, Ethan Embry, Corey Stoll, Christopher Abbott ve Lukas Haas'ın rol aldığı "Ay'da İlk İnsan" adlı filmin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor.
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Damien Chazelle ile ünlü oyuncu Ryan Gosling'in La La Land'ten sonra ikinci işbirliği olan yapım; 1969 yılında astronot Neil Armstrong'un aya adım atmasıyla sonuçlanan Apollo 11 görevini ve Armstrong'un görev süresince yaşadıklarını merkezine alıyor.
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BİR YILDIZ DOĞUYOR
Bradley Cooper'ın yazıp yönettiği ve başrolünü Lady Gaga ile birlikte paylaştığı "Bir Yıldız Doğuyor" izleyici ile buluştu. Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos ve Bonnie Somerville gibi isimlerin de rol aldığı filmin senaryosunu Bradley Cooper, Will Fetters ve Eric Roth ile birlikte kaleme aldı.
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Sinemaya birçok kez uyarlanan hikayenin yeni bir versiyonu olan "Bir Yıldız Doğuyor", kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan ünlü bir müzisyen ile büyük bir müzisyen olma hayalleri kuran genç bir kadın arasında filizlenen aşkı ve ikilinin değişen kariyerlerini konu ediniyor.
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ANAOKULU ÖĞRETMENİ
Sundance Film Festivalinde prömiyeri gerçekleşen, ünlü oyuncu Maggie Gyllenhaal'un başrolünde yer aldığı "Anaokulu Öğretmeni", öğrencilerinden birinin dahi olduğu düşüncesine takıntılı bir şekilde bağlanan bir anaokulu öğretmeninin hikayesini ele alıyor. Maggie Gyllenhaal'e; Gael Garcia Bernal, Rosa Salazar, Michael Chernus, Anna Baryshnikov, Ajay Naidu ve Parker Sevak'ın eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Sara Colangelo yaptı.
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CEHENNEM FESTİVALİ
Yönetmenliğini Gregory Plotkin'in üstlendiği; Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Amy Forsyth ve Christian James'in oynadığı "Cehennem Festivali"; Cadılar Bayramı sırasında düzenlenen korku şenliğine giden bir grup gencin yaşadıkları olayları konu ediniyor.
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SEVGİLİ KOMŞUM
Selcan Özgür ve Onur Ünlü'nün senaryosunu kaleme aldığı, A. Taner Elhan'ın yönettiği "Sevgili Komşum"; her biri kendine has olan insanların yaşadığı bir apartmanda, geçmişinde türlü badireler atlatan bir kadının taşınmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
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Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar, Erkan Can, Emre Altuğ, Serap Matyaş, Ozan Bilen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin rol aldığı filmin müzikleri Baba Zula, Ayşe Önder ve Ümit Önder imzası taşıyor.
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KEŞİF
Volkan Kocatürk'ün yönettiği; Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Rüzgar Aksoy ve Pelin Akil'ın oynadığı "Keşif"; farklı hayatlar yaşayan üç gencin bir oyun aracılığıyla kendilerini Çanakkale'de bulmalarını konu ediniyor.
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EL UMMAR
Tuncer Gürbüz'ün yönetmenliğini üstlendiği; Mustafa Miraç Kaya, Emin Gümüşkaya, Aysun Güven, Esra Öztop, Zeynep Şahin, Madina Normatova ve Can Şallıoğlu gibi isimlerin rol aldığı "El Ummar"; kötü büyüler yapan babaannesinin yanında yaşayan bir adamın hikayesini anlatıyor.
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ANONS
Mahmut Fazıl Coşkun'un ikinci kez vizyona girecek olan filmi "Anons", ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu odağına alıyor.
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KARLAR PRENSİ ELLIOT
Jennifer Westcott yönetmenliğindeki animasyon filmi "Karlar Prensi Elliot", minyatür at Elliot ve arkadaşı Hazel'ın hayallerinin peşinden giderken karşılarına çıkan zorlu seçimleri beyaz perdeye taşıyor.
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