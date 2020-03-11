İtalya basketbol takımlarından VL Pesaro'da iki takım üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, virüsün takım içinde yayılmasını engellemek için önlemlerin alındığı belirtildi. Virüsün bulaştığı kişilerin basketbolcu olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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