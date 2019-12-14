Vladimir Putin: 20 fotoğrafla 20 yıl

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki hafta sonra, göreve başlamasının 20. yılını kutlayacak. 20 yıldır devlet başkanı ve başbakan olarak Rusya'yı yöneten Putin, çok sayıda jeopolitik krizi atlatmayı başardı.

Eski bir KGB ajanı olan Putin 31 Aralık 1999'da göreve başladığında ABD'yi Bill Clinton, Türkiye'yi ise o yıl başbakanlığı Mesut Yılmaz'dan devralan Bülent Ecevit yönetiyordu.

O tarihten bu yana 3 ABD başkanı, 4 Türkiye başbakanı ve 5 İngiltere Başbakanı değişti.

Küresel çatışmalardan yerel skandallara, spor başarılarından propaganda görsellerine, Rusya liderinin son 20 yıldaki fotoğraflarına tekrar bakıyoruz.

Vladimir Putin Ağustos 1999'da başbakan olarak atanmış, aynı yılın 31 Aralık gününde devlet başkanlığını Boris Yeltsin'den devralmıştı.

Eski KGB ajanı, Rusya Ekim 1999'da İkinci Çeçenistan Savaşı'nı başlattığında başbakandı.

İktidardaki ilk yılları, ülkenin güneyindeki bu bölgedeki çatışmalarla şekillendi.

Rusya ordusu Çeçen başkenti Grozni'yi kuşattı. BM 2003 yılında kenti "en fazla yıkıma uğramış şehir" olarak tanımladı.

Putin İkinci Çeçenistan Savaşı'nı başlattıktan aylar sonra, Mart 2000'de bölgeye uçtu

Rusya yıllar boyunca Çeçen militanların saldırılarına maruz kalmıştı. 2004'teki bir okul saldırısında çoğu çocuk 330 kişi hayatını kaybetmişti.

Putin Çeçenistan'daki savaş birliklerinin görevini sonlandırdığında sene 2009'du.

Rusya'daki kabine üyeleri okul saldırısında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda

Putin Mart 2000'deki devlet başkanlığı seçimini de kazandı.

Birkaç ay içinde kendisini bir halkla ilişkiler krizinin ortasında buldu.

Kursk denizaltısı batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Putin Kursk komutanının ailesiyle görüşürken. Rusya liderinin bu felaket karşısındaki tutumu sert bir şekilde eleştirilmişti

Kursk Ağustos 2000'de battığında Rus yetkililerin mürettebat ailelerine haber vermesi günler sürdü. Putin de başta Karadeniz'deki tatilini yarıda kesmedi.

ABD Başkanı George W. Bush 2001'de Putin'i resmi bir ziyaret için davet etti. İkili Bush ailesinin Teksas'taki çiftliğine seyahat etti

Putin iktidardaki ilk 10 yılında Batı ülkelerinin dış politikalarını eleştirse de Batılı liderlerle iyi ilişkilere sahipti.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 2003 yılında Irak'ı görüşmek için Rusya'ya gitmişti

Kraliçe 2. Elizabeth 2003 yılında Vladimir Putin'i resmi ziyaret için davet etmişti. Bu, 1874'ten beri bir Rusya liderine yapılan ilk resmi davetti

Rusya 2006'da ilk defa G8 zirvesine ev sahipliği yaptı

Angela Merkel, Tony Blair, Jacques Chirac, Vladimir Putin ve George W. Bush 2006'da St. Petersburg'da düzenlenen G8 zirvesinde

Rus kanunlarına göre bir devlet başkanı üst üste en fazla iki dönem görevde kalabiliyor. Bu yüzden Putin 2008'de dört yıllığına başbakan oldu.

Yerine geçen Dmitri Medvedev, pek çok kişi tarafından Putin'in kuklası olarak görüldü.

Putin Gürcistan'la çatışmalarda yaralananları ziyaret etti

Gürcistan 2008'de ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde kontrolü ele geçirmek için ordusunu bölgeye gönderdiğinde Rusya Gürcistan'ı işgal etti.

Ağustos ayındaki kısa süreli savaş Batı ülkelerini alarma geçirdi.

Fakat Putin'in Batı'yla ilişkilerini daha da kötüleştiren hamle, 2014'te Ukrayna'ya askerlerini göndermesiydi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı AB ve ABD'nin yaptırımlarına yol açtı, ülkenin G8 üyeliği donduruldu.

Kırım'ın ilhakı, Rusya'daki anketlerde Putin'e destek oranını artırdı

Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından beş yıl sonra Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderleri bir çözüm aramak için bu ay bir araya geldi

Suriye'deki çatışmaların dördüncü yılında Rusya, müttefiki olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için çatışmaya dahil oldu. Putin'in Rus savaş uçaklarını ve zırhlı araçlarını bölgede görevlendirmesi sahadaki dengeleri değiştirdi.

Putin'in Esad'a desteği savaşın seyrini değiştirdi

2016'da ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ABD istihbarat teşkilatları Rusya'nın ABD başkanlık seçimine etki ettiğini tespit etti

Putin ve Trump'ın ilişkisi uzun süre tartışıldı

2018'de ise İngiltere'nin Salisbury kentinde eski bir Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından İngiltere Rusya'yı suçladı.

İki ülke arasındaki gerginlik, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Putin'le çektirdiği fotoğraftaki yüz ifadesine de yansımıştı

Putin'in Türkiye'yle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisi iniş çıkışlı oldu.

İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından son yıllardaki en gergin noktasına ulaştıktan sonra, Türkiye'nin özür dilemesiyle düzelmeye başladı.

Bugün Putin ve Erdoğan Suriye'de işbirliği yapıyor, Rusya Türkiye'ye S-400 ve nükleer santral satıyor.

İki lider 2012'de İstanbul'da Suriye'yi görüşmek için bir araya gelmişti

Putin iktidarda kaldığı süre boyunca hem ülkesinin hem de kendi imajına önem verdi.

Yayınladığı fotoğraflarla güçlü erkek imajını pekiştirdi.

Vladimir Putin, Moğolistan sınırında keskin nişancı tüfeğiyle yürürken

Putin sevecen yanını da 2013'te köpekleriyle oynarken çekilen bu fotoğrafında gösterdi

Rusya devlet başkanı buz hokeyinden judoya kadar çok sayıda sporda yeteneklerini sergiledi

Putin 2014'te Kış Olimpiyatları'nın, 2018'de de Dünya Kupası'nın Rusya'da düzenlenmesini sağlayarak ülkesinin spordaki profilini yükseltmeye çalıştı.

Soçi'deki Kış Olimpiyatları Rusya için başarılıydı fakat ardından ortaya çıkan doping skandalının etkileri hâlâ hissediliyor.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu geçen hafta Rusya'yı dört yıl boyunca uluslararası büyük turnuvalardan men etti.

2015'te Rusya'nın devlet destekli bir doping programı yürüttüğü tespit edilmiş ve bu nedenle men cezası verilmişti.

Bu yıl ise Ocak ayındaki laboratuvar sonuçlarının üzerinde oynandığı tespit edildi.

Putin Rusya'nın 2018'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasında büyük bir rol oynadı

Rusya'nın 2018'deki Dünya Kupası uluslararası bir başarı olarak görülse de bu doping cezası nedeniyle 2022'deki Katar Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Yasak, "büyük turnuva" sınıfında yer almadığı için Avrupa Kupası'nı kapsamıyor.