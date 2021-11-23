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Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nokol Paşinyan Cuma günü Soçi'de bir araya geliyor

APA ajansının Moskova bürosunun Kremlin’e dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek

Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nokol Paşinyan Cuma günü Soçi'de bir araya geliyor

Görüşmenin, Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanmasının ele alınması, aynı zamanda bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi yönünde atılacak adımların belirlenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesinin de planlandığı aktarıldı.

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