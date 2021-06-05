Vladimir Putin’den ABD'ye Sovyetler Birliği benzetmesi 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran’da Cenevre’de gerçekleştireceği zirve öncesi, ABD’nin Moskova’ya yönelik yaptırımları hakkında bir basın brifingde konuştu. ABD’nin tutumunu Sovyetler Birliği dönemine benzetti.

Rusya'nın haber ajansı TASS'a göre, Putin bu yorumları cuma günü geç saatlerde ABD'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının konuşulduğu basın brifingi sırasında yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında, "İmparatorlukların sorunu, hata yapacak kadar güçlü olduklarını düşünmeleri. İnsanları satın alacağız, zorbalık yapacağız, anlaşma yapacağız, kolyeler vereceğiz, savaş gemileriyle tehdit edeceğiz. Ve bu her şeyi çözecek. Ama sorunlar birikir. Bir an gelir ki artık çözülemezler." ifadelerini kullandı.

Putin, bunun kendisine Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hatırlattığını söyledi Bu yaptırımı uygulayanlar, ‘‘ABD'nin öyle bir ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olduğunu ve bunun yanına kâr kalacağını varsayıyorlar. Önemli değil, öyle düşünüyorlar." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecekler.