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VLP temelli yerli Covid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti

VLP temelli yerli Covid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak
Yerli Covid aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak
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AA

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, çalışmaların yapıldığı Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde VLP temelli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

VLP aşısında, virüsün rekombinant teknolojiyle bir benzerinin yapıldığını ve enfeksiyon yapmayan halinin insana uygulandığını anlatan Altuntaş, ilk dozda virüs benzeri yapıyı insan vücuduna verip bağışıklık sistemine tanıttıklarını, ikinci dozda da bunun güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturmasını sağladıklarını ifade etti.

Altuntaş, VLP aşısının inovatif bir aşı olduğunu ve kendi alanında geliştirilen 15 aşı çalışması olduğunu belirterek, bunlardan ancak 4 aşı adayının insan çalışmalarına başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdiği aşının, dünyadaki diğer benzerlerinden farklı olduğuna değinen Altuntaş, "4 antijen içermesi nedeniyle farklı. Bir diğer özelliği ise varyantlara karşı hızla, yeniden tasarlanabilmesi. İnşallah Faz 2 aşamasında aşı, bu varyantlara karşı da dizayn edilmiş olacak" dedi.

"FAZ 2 ÇALIŞMASI TÜRKİYE'DE 10'UN ÜZERİNDE MERKEZDE YÜRÜTÜLECEK"

Altuntaş, aşının Faz 1 aşamasının tamamlandığını ve bu süreçte hem klinik hem de laboratuvar anlamında ciddi bir güvenlik problemine rastlamadıklarını belirterek, "Basit veya çok ciddi olmayan, hafif kol ağrısı gibi yakınmalar, kızarıklık gibi aşının yapıldığı yerde yan etkilerin olduğunu gözlemledik. Bunun dışında ciddi bir yan etki gözlemlemedik" diye konuştu.

Aşının genellikle Faz 1 aşamasında 10'lu, Faz 2 aşaması 200-400'lü, Faz 3 aşaması ise 1000'li rakamlarda gönüllüye uygulandığını aktaran Altuntaş, yerli VLP aşısının da Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanmasının planlandığını söyledi.

Altuntaş, Faz 2 aşamasında aşının aktivitesinin yani immün yanıtı oluşturup oluşturmadığının test edileceğini belirterek, "VLP aşısının Faz 2 çalışması, Türkiye'de 10'un üzerinde merkezde yürütülecek, yaklaşık 300'ün üzerinde gönüllüyü kapsayacak ve mayısın sonu, haziranın başında başlaması planlanan bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN GÖNÜLLÜ OLMALARINI ARZU EDERİM"

Vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulunan Altuntaş, şunları kaydetti: "18 yaşın üzerinde olan, herhangi bir sağlık problemi olmayan, ilaç tedavisi kullanmayan, bilinen böbrek ve karaciğer hastalığı olmayan, daha önce Covid-19 geçirmemiş ve yapılan testlerde de antikoru olmayan insanlarımızın, özellikle de genç arkadaşlarımızın Faz 2 ve daha sonra yapılacak Faz 3 çalışmasında gönüllü olmalarını arzu ederim. Bu milli bir görev, milli bir sorumluluk, hepimizin sorumluluğu, aynı zamanda insanlığa, bilime bir katkı. Bu yönüyle de düşünmek lazım."

Altuntaş, Faz 3 çalışmasının ise ağustos ayı içerisinde veya sonlarına doğru başlamasının planlandığını ifade ederek, bundan elde edilen sonuçlarla aşının sonbahar aylarında ticari bir ürün haline gelmesi ve insanlara uygulanmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak" sözlerini anımsatan Altuntaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bilim evrenseldir. Bilimin çıktıları, tüm insanlığın ortak malı olmalıdır, diyor. Evet, bu yerli aşıların bir avantajı da tüm insanlığın kullanımına sunulacak olmasıdır" dedi.

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